Son dakika: EYT'de gelişmeler yaşanıyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar olarak bilinen EYT konusunda müjdeli haber geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a en çok gelen soru Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili oldu. Albayrak, sorulara "EYT gündemimizde yok, böyle bir çalışma da yok" diye yanıt verdi. Albayrak'ın, sunumunda, "Seçimlerin yenilenmesi ve ekonomik saldırılar olmasaydı bugün ekonomideki veriler bizim istediğimiz noktada olacaktı. Ama çalışmalarımızı yaptık. En kısa sürede özellikle işsizlikte pozitif adımlar olacak" dediği öğrenildi.

TÜM EYT SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

EYT YASASI ÇIKACAK MI?

Naci Ağbal, emeklilikte yaşa takılanlar için bütçeden kaynak ayrılıp ayrılmadığına dair bir soru üzerine ise "2020 yılı bütçesi yapılırken mevcut belirlenmiş Kalkınma Planı, Yeni Ekonomi Programı ve mevzuatta tanımlanmış görevler kapsamında giderler oluşturuldu. Dolayısıyla mevzuatta öngörülmeyen herhangi bir konuda bütçeden yeni bir kaynak öngörülmedi." dedi. EYT ile ilgili hükümet bir çalışma olmadığını açıklamıştı.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ