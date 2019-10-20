Porsche’ta arıza çıktı

Alman lüks araç üreticisi Porsche, Çin'deki 2 binden fazla aracını hava yastığındaki kusur nedeniyle geri çağırdı. Geri çağırma işlemi, 14 Temmuz 2015- 19 Nisan 2016'da üretilen 895 Panamera, 1 Temmuz 2015- 4 Mart 2016'da üretilen Boxster modeli dahil 2 bin 83 aracı kapsıyor. Geri çağırma işleminin 8 Kasım'da başlayacağı ülkede, söz konusu araçlarda hava yastığı kontrol ünitelerindeki kusur giderilecek.
LOJMANLARDAN 11,2 MİLYAR LİRA
Devlet, gelecek 3 yılda aralarında lojman, sosyal tesis ve arsaların bulunduğu taşınmaz satışından yaklaşık 11,2 milyar lira gelir bekliyor. Gelecek yıl 1 milyar 200 milyon lira lojman, 981 milyon 962 bin lira arsa, 763 milyon 65 bin lira diğer taşınmaz satışı, 647 milyon 581 bin lira arazi, 3 milyon lira sosyal tesis, 1 milyon 218 bin lira diğer bina satışından olmak üzere toplam 3 milyar 596 milyon 826 bin lira gelir öngörülüyor.
FAİZ DÜŞTÜ EV İÇİN KREDİYE KOŞTUK
Kamu bankaları öncülüğünde konut kredi faiz oranlarında yaşanan düşüşle birlikte konut kredi hacmi ve konut satışları ağustos ayından itibaren yükseliyor. Konut kredi stoku son iki ayda yüzde 6,3 artışla 189 milyar TL'ye ulaştı. Konut satışları 2019 genelinde geçen yılın gerisinde kalsa da faiz indirimlerinin etkisiyle ağustos ve eylül aylarında 2018'in aynı aylarına göre artış gösterdi. Ağustos başında 93,5 milyar TL düzeyinde bulunan kamu bankalarının konut kredi stoku, iki aylık dönemde yaklaşık 14 milyar arttı.
VATANDAŞ 176,1 MİLYAR LİRA ÖDEYECEK
Gelecek yıl devletin kasasına, Özel Tüketim Vergisi'nden (ÖTV) 176,1 milyar lira girmesi bekleniyor. Gelir Vergisi'nden 187,5 milyar lira, Kurumlar Vergisi'nden de 99 milyar liralık kaynak edilmesi hedefleniyor. ÖTV'nin dağılımına bakıldığında, 2020'de petrol ve doğalgaz ürünlerinden 66 milyar 659 milyon 812 bin lira, taşıtlardan 19 milyar 59 milyon 124 bin lira, alkollü içkilerden 17 milyar 174 milyon 472 bin lira, tütün mamullerinden 64 milyar 819 milyon 998 bin lira, kolalı gazozlardan 1 milyar 156 milyon 15 bin lira, dayanıklı tüketim ve diğer mallardan 7 milyar 248 milyon lira gelir hedefleniyor.
LOJMANLARDAN 11,2 MİLYAR LİRA
Devlet, gelecek 3 yılda aralarında lojman, sosyal tesis ve arsaların bulunduğu taşınmaz satışından yaklaşık 11,2 milyar lira gelir bekliyor. Gelecek yıl 1 milyar 200 milyon lira lojman, 981 milyon 962 bin lira arsa, 763 milyon 65 bin lira diğer taşınmaz satışı, 647 milyon 581 bin lira arazi, 3 milyon lira sosyal tesis, 1 milyon 218 bin lira diğer bina satışından olmak üzere toplam 3 milyar 596 milyon 826 bin lira gelir öngörülüyor.
FAİZ DÜŞTÜ EV İÇİN KREDİYE KOŞTUK
Kamu bankaları öncülüğünde konut kredi faiz oranlarında yaşanan düşüşle birlikte konut kredi hacmi ve konut satışları ağustos ayından itibaren yükseliyor. Konut kredi stoku son iki ayda yüzde 6,3 artışla 189 milyar TL'ye ulaştı. Konut satışları 2019 genelinde geçen yılın gerisinde kalsa da faiz indirimlerinin etkisiyle ağustos ve eylül aylarında 2018'in aynı aylarına göre artış gösterdi. Ağustos başında 93,5 milyar TL düzeyinde bulunan kamu bankalarının konut kredi stoku, iki aylık dönemde yaklaşık 14 milyar arttı.
VATANDAŞ 176,1 MİLYAR LİRA ÖDEYECEK
Gelecek yıl devletin kasasına, Özel Tüketim Vergisi'nden (ÖTV) 176,1 milyar lira girmesi bekleniyor. Gelir Vergisi'nden 187,5 milyar lira, Kurumlar Vergisi'nden de 99 milyar liralık kaynak edilmesi hedefleniyor. ÖTV'nin dağılımına bakıldığında, 2020'de petrol ve doğalgaz ürünlerinden 66 milyar 659 milyon 812 bin lira, taşıtlardan 19 milyar 59 milyon 124 bin lira, alkollü içkilerden 17 milyar 174 milyon 472 bin lira, tütün mamullerinden 64 milyar 819 milyon 998 bin lira, kolalı gazozlardan 1 milyar 156 milyon 15 bin lira, dayanıklı tüketim ve diğer mallardan 7 milyar 248 milyon lira gelir hedefleniyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.