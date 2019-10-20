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’a Alman akını

Alman siyasetçilerin Türkiye aleyhine açıklamalarını dinlemeyen vatandaşlar ’a akın etti. İstanbul'a gelen yabancı ler arasında ilk sırada Almanlar yer aldı.

İstanbul’a Alman akını
Bu yılın 8 ayında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 10.7 artışla 9 milyon 983 bin yabancı turist ağırlayarak son 5 yılın en iyi performansını yakalayan 'a mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı da doping etkisi yaptı. Geçen yıl dünyanın en çok ziyaret edilen 8'inci şehri olan İstanbul'da tarihi yarımada çevresinde yabancı kafileleri esnafın ve konaklama sektörünün de yüzünü güldürdü.

İKİNCİ İRANLILAR
İstanbul'a gelen yabancı turistler arasında ilk sırada Almanlar yer aldı. Ülkelerindeki siyasetçilerin Türkiye aleyhine yaptıkları açıklamaları dinlemeyen Alman vatandaşları Antalya'da da ilk sıralardalar. 2019'un ilk 8 ayında 759 bin Alman turist İstanbul'a geldi. Almanya'nın ardından ikinci sırada 595 bin ile İran yer aldı. Irak 471 bin ile üçüncü, 448 bin kişi ile de Rusya en çok ziyaret eden dördüncü ülke oldu.

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