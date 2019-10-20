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  • 20.10.2019 13:27
  • Son Güncelleme: 20.10.2019 13:27

'de son durum kimler yararlanacak? EYT ile kimler, ne zaman emekli olur? İşte EYT son dakika haberi

'de son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Milyonların bekleyişi sürüyor. Bu bağlamda yeni EYT haberlerini derlemeye devam ediyoruz. Uzun zamandır gündemi meşgul eden EYT konusunda Hazine ve Maliye Bakanı açıklama yapmıştı. Son olarak Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı 'ın bütçeye ilişkin açıklamaları sonrası EYT konusu araştırılmaya başlandı. yasasının 1 Ekim'den sonra Meclis'te görüşülüp görüşülmeyeceğine dair bir açıklama yapılmadı. Son günlerde devlet kademesinde yapılan açıklamalarda ön çalışmalarına başlandığı belirtiliyor. Peki, EYT yasası çıkacak mı? EYT TBMM'ye sunuldu mu? İşte EYT'de son durum...

EYT yasası ne oldu, çıkacak mı? İşte yeni gelişme

EYT yasası çıkacak mı? sorusu son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar olarak adlandırılan EYT'de son dakika gelişmesi yaşandı. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, bütçeye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Böylelikle EYT konusu yeniden gündeme geldi. Peki, EYT yasası çıkacak mı? EYT TBMM'ye sunuldu mu? İşte 20 Ekim EYT'de son durum... Milyonlarca vatandaşın merak ettiği sorulardan EYT çıkarsa ne zaman emekli olurum? Sorusunun yanıtı da henüz kanun koşulları belli olmadığından net bir cevaba sahip değil. Ancak milyonlarca vatandaşın erken emeklilik şansına sahip olacağı tartışmasız bir gerçektir.

EYT YASASI ÇIKACAK MI?

Naci Ağbal, emeklilikte yaşa takılanlar için bütçeden kaynak ayrılıp ayrılmadığına dair bir soru üzerine ise "2020 yılı bütçesi yapılırken mevcut belirlenmiş Kalkınma Planı, Yeni Ekonomi Programı ve mevzuatta tanımlanmış görevler kapsamında giderler oluşturuldu. Dolayısıyla mevzuatta öngörülmeyen herhangi bir konuda bütçeden yeni bir kaynak öngörülmedi." dedi. EYT ile ilgili hükümet bir çalışma olmadığını açıklamıştı.

BAKAN ALBAYRAK'TAN EYT AÇIKLAMASI

Milliyet'in haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın kampta yaptığı sunumların ardından milletvekillerinden en çok gelen soru Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili oldu.

Albayrak, sorulara "EYT gündemimizde yok, böyle bir çalışma da yok" diye yanıt verdi.

Albayrak'ın, sunumunda, "Seçimlerin yenilenmesi ve ekonomik saldırılar olmasaydı bugün ekonomideki veriler bizim istediğimiz noktada olacaktı. Ama çalışmalarımızı yaptık. En kısa sürede özellikle işsizlikte pozitif adımlar olacak" dediği öğrenildi.

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