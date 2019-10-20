SSK ve Bağkur emeklisi için güzel haberler gelmeye devam ediyor. Emeklilerin promosyon ve ek ödeme ile yüzleri gülecek. Emekliler internette en fazla promosyon ücretini hangi bankanın verdiğini merak ediyor. Bu anlamda o bankaları haberimizde sıraladık. Emekli bir vatandaş 3 yıl maaşını bir bankadan alacağını taahhüt ederek o bankadan promosyon alıyor. Peki, en yüksek promosyonu hangi banka veriyor? İşte bankalar tarafından milyonlarca kişiye sunulan promosyon teklifleri... SSK ve Bağkur emeklisine de 2020 Ocak ayında 500 TL'ye varan ek ödemeler olacak. Ocak'ta 2019'un ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin artışı, Merkez Bankası'nın tahminine göre yüzde 8.46, beklenti anketindeki tahmine göre yüzde 8.52 olacak.

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