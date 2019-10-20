Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 21.10.2019 09:10
  • Son Güncelleme: 21.10.2019 09:10

ve zam oranı ne kadar? İşte SSK Bağkur emeklisi banka ücretler...

SSK ve Bağkur emeklisi için güzel haberler gelmeye devam ediyor. Emeklilerin ve ek ödeme ile yüzleri gülecek. Emekliler internette en fazla promosyon ücretini hangi nın verdiğini merak ediyor. Bu anlamda o bankaları haberimizde sıraladık. Emekli bir vatandaş 3 yıl maaşını bir bankadan alacağını taahhüt ederek o bankadan promosyon alıyor. Peki, en yüksek promosyonu hangi banka veriyor? İşte bankalar tarafından milyonlarca kişiye sunulan promosyon teklifleri... SSK ve Bağkur emeklisine de 2020 Ocak ayında 500 TL'ye varan ek ödemeler olacak. Ocak'ta 2019'un ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak.

Bankalar 12.5 milyon emekliyi müşterisi yapmak için ek hizmet seçeneklerinde adeta yarışıyor. Eskiden emeklililer, maaşlarını emekli oldukları kurumun anlaşmalı bankalarından alabiliyordu. Ancak artık bütün bankalardan emekli maaşı almak mümkün. 450 liraya varan promosyon tutarını, 1.000 liraya kadar yükselten bankalar, müşteri kazandıran emekliye, artı 150 lira daha ödüyor. Bazıları da ek hizmet seçenekleri sunuyor.İşte bazı kampanyalar: Promosyon uygulaması başladığında hemen başvurup ödemesini alanların 3 yıllık taahhüt süresi 2020'de bitiyor. Üç yıllık promosyon alanlar, Mart 2020'den itibaren ikinci kez bu imkandan yararlanabilecek.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYI TIKLAYINIZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriEmekliye ek ödeme ve promosyon zam oranı ne kadar? İşte SSK Bağkur emeklisi banka banka ücretler...
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri