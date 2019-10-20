Bankalar 12.5 milyon emekliyi müşterisi yapmak için ek hizmet seçeneklerinde adeta yarışıyor. Eskiden emeklililer, maaşlarını emekli oldukları kurumun anlaşmalı bankalarından alabiliyordu. Ancak artık bütün bankalardan emekli maaşı almak mümkün. 450 liraya varan promosyon tutarını, 1.000 liraya kadar yükselten bankalar, müşteri kazandıran emekliye, artı 150 lira daha ödüyor. Bazıları da ek hizmet seçenekleri sunuyor.İşte bazı kampanyalar: Promosyon uygulaması başladığında hemen başvurup ödemesini alanların 3 yıllık taahhüt süresi 2020'de bitiyor. Üç yıllık promosyon alanlar, Mart 2020'den itibaren ikinci kez bu imkandan yararlanabilecek.

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