Altın fiyatları son dakika: ABD ve Çin'den gelen zayıf ekonomik verilerle kısıtlandı. İç piyasada gram altın fiyatı 277 liraya, çeyrek altın 453 liraya, Cumhuriyet altını da 1,876 liraya geriledi. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 20 Ekim canlı altın fiyatları... Dünyada üretilen altının aşağı yukarı tümü, kuvarslı yada şistli damarlardan ve altınlı kumlardan çıkarılır. Güncel altın fiyatları yatırımcılar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar? İşte 21 Ekim canlı altın fiyatları..

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