Dolar son dakika... Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum. Dolar/TL, Türkiye ile ABD'nin, Suriye'nin kuzeydoğusundaki operasyon için anlaşmaya varmasının ardından dün akşam saatlerinden itibaren düşüşe geçti. Kur, haftanın son işlem gününde 5,78 civarında bulunuyor. Euro/TL ise 6,45 seviyesinde seyrediyor. Bu hafta dolar/TL yüzde 1,25, euro/TL yüzde 0,46 değer kaybetti. Bu gelişmelerin ardından dolar/TL 5,7890 liraya, euro ise yüzde 6,4510 liraya geriledi. Öte yandan Avrupa borsaları haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı. Peki, bugün euro ve dolar kuru ne kadar oldu? İşte 20 Ekim güncel döviz kurları...

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