Altın fiyatları son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Altın fiyatları halk arasında en önemli yatırım aracıdır. Türkiye'de yastık altında tonlarca altın olduğu biliniyor. Bu bağlamda altın alış satış fiyatları her zaman popüler olmuştur. Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği'nin Brexit anlaşması üzerinde uzlaşmalarının ardından altın fiyatlarında görülen düşüş, ABD ve Çin'den gelen zayıf ekonomik verilerle kısıtlandı. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 20 Ekim canlı altın fiyatları... Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır.

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