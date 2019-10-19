Sayısal Loto oynayan vatandaşlar heyecanla sonuçları bekliyor. Çarşamba günü yapılan çekilişte 15 milyon 720 bin liralık ikramiye İstanbul'daki bir talihliye çıktı. Sayısal Loto'da gözler büyük ikramiyenin ardından haftanın sonuçlarına çevrildi. Peki, bu hafta hangi numaralar ikramiye kazandı? İşte 19 Ekim MPİ Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

19 EKİM SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

4 - 6 - 10 - 18 - 22 - 35