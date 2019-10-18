Yabancı fonlar ucuz gayrimenkul peşinde Türkiye’de gayrimenkul fiyatlarının döviz bazında yüzde 50 gerilediğini belirten İş Portföy Genel Müdürü Tevfik Eraslan, bu durumu fırsat bilen yabacı fonların ucuz gayrimenkul arayışına girdiğini söyledi.

İş Portföy Genel Müdürü Tevfik Eraslan, son dönemde artan kurun etkisiyle gayrimenkul fiyatlarının döviz bazında yüzde 50 oranında gerilediğini belirterek yabancı fonların Türkiye'de uygun fiyatlı gayrimenkul arayışı içinde olduğunu söyledi. İş Portföy'ün gayrimenkul yatırım fonları çatısı altına giren İş Portföy Quasar GYF'nin tanıtım toplantısında konuşan Tevfik Eraslan, yabancı fonların özellikle kiracılı ticari mülklere yöneldiğini, İstanbul'da yılda yüzde 8'lere kadar çıkan kira çarpanının yabancı fonları cezbettiğini kaydetti. Mecidiyeköy'de yapımı tamamlanan Quasar İstanbul projesindeki 252 bağımsız bölümden 196'sını İş Portföy'ün gayrimenkul yatırım fonlarına dahil ettiklerini anlatan Eraslan, "Emre Arolat imzalı mimarisi, benzersiz konumu ve sosyal yaşam olanaklarıyla dikkat çeken rezidans ve ofislerimiz, yatırımcısına kazançlı bir yatırım imkanı sunuyor" dedi. Eraslan, İş Portföy'ün Quasar İstanbul'da satışa sunduğu bağımsız bölümlerin değerinin 1 milyar 170 milyon lira olduğunu açıkladı.



50 AY TAKSİT

1+1'den 4+1'e kadar değişik seçenekler sunan Quasar'da fiyatlar 647 bin dolar ile 5 milyon dolar arasında değişiyor. Daireler için yüzde 5 peşin ve vade farksız 50 ay taksit imkanı sunuluyor.