Peyzaj masrafını tüm daireler öder

Sitemizde bazı kat malikleri, peyzaj giderlerini ödemek istemiyor. Bu bedelin sadece bahçe katında oturanlar tarafından ödenmesi gerektiğini söyleyip ödemiyorlar. Haklı olabilirler mi?
Yönetim planı gereği bahçe katındaki bahçeler ortak alansa, her ne kadar bahçe katında oturanlara özgülenmiş olursa olsun, tüm kat malikleri peyzaj giderinden de sorumludur. Keza bu peyzaj, sadece bahçe katında oturanlar bakımından bir değer sağlamaz aynı zamanda sitenin görünümünü güzelleştirir, değerini artırır. Bunun tüm kat malikleri açısından menfaati büyüktür ve bu gider de ödenmek zorundadır.
SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN / FERİDE HİLAL İMAL
Yönetim planı gereği bahçe katındaki bahçeler ortak alansa, her ne kadar bahçe katında oturanlara özgülenmiş olursa olsun, tüm kat malikleri peyzaj giderinden de sorumludur. Keza bu peyzaj, sadece bahçe katında oturanlar bakımından bir değer sağlamaz aynı zamanda sitenin görünümünü güzelleştirir, değerini artırır. Bunun tüm kat malikleri açısından menfaati büyüktür ve bu gider de ödenmek zorundadır.
SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN / FERİDE HİLAL İMAL
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