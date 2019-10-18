Koru Sigorta, acentelerinin performanslarını artırmayı amaçladığı seyahatlerine devam ediyor. Satış kampanyasında hedeflerini gerçekleştiren acenteleriyle birlikte gerçekleştirdiği İskoçya seyahatinde açıklamalarda bulunan Koru Sigorta Acenteler ve Pazarlama Direktörü Barış Tabakoğlu, "Her seyahatten birçok bilgi ile dönüyoruz. Acentelerimiz ile geçirdiğimiz zamanlarda keyifli anılar biriktirmenin dışında önemli bilgiler de alıyoruz" dedi. Seyahat kampanyalarına devam edeceklerinin ve yeni bir kampanya ile acentelerinin karşısına çıkacaklarının haberini veren Tabakoğlu, yeni rotalarını acenteleri ile birlikte belirleyeceklerini söyledi.