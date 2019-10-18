Gulf Sigorta bu yıl da büyümeyi sürdürüyor. Gulf Sigorta Genel Müdürü Süleyman Sağıroğlu, 2019'da geride kalan sürede seyahat sigortalarında yüzde 43, nakliyat branşında ise yüzde 31 büyüme gerçekleştirdiklerini belirtti. Sağıroğlu, potansiyel müşteri havuzlarını genişletebilmek adına dijital platformlar üzerinden yeni işbirlikleri kurduklarını ve banka kanallarını da büyütmeyi arzuladıklarını dile getirdi. Sahip oldukları dengeli portföy ve güçlü dağıtım kanallarının Gulf Sigorta çalışanlarına ve müşterilerine güven verdiğini ifade eden Sağıroğlu, "Bu yılı hedeflediğimiz şekilde realistik bir büyüme ile geçiriyoruz. 8 ayda gerçekleştirdiğimiz üretim, hedeflerimizin üzerinde seyrediyor" dedi.