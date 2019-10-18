Peş peşe gelen faiz indirimleri sonrasında bankalar harekete geçti. Kamu ve özel bankalar ardı ardına konut, taşıt ve bireysel faiz oranlarını indirmeye başladı. Bu anlamda bu bankalara 8 banka daha katıldı. Bu anlamda İş Bankası, Akbank, Garanti Bankası, TEB, Denizbank, Yapkredi, Halkbank, ve Vakıfbank faiz indirim kervanına katılan 8 banka oldu. Ekonomi piyasasında hareketlilik yaşanırken kredi çekme düşüncesi olan vatandaşlar ise güncel kredi faiz oranlarındaki son durumu sorguluyor. Haberimizin içerisinde güncel kredi faiz oranlarını sizin için derledik. İşte güncel faiz oranları. Konut kredisi, satın alınacak evin teminat altına alınması koşuluyla bankalar tarafından verilen bir kredi türüdür. Yaptığınız kredi başvurusu ön onay aldığında ikinci adım olarak gerekli belgelerle bankaya gitmeniz gerekir.

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