Balıkesir'in Gömeç ilçesinde, Tekstil Mühendisi Nezahat Cansu Bulan, zeytinyağı fabrikası kurdu. KOSGEB'den 50 bin lira genç girişimci desteği alan Bulan, Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Projesi'yle aldığı hibe ile de zeytinyağı fabrikası kurarak bölgede onlarca kişiye iş istihdamı sağladı. Bulan, "Hedefimiz Gömeç zeytinyağını Türkiye'de ve dünyada tanıtmak, ihracat yapmak. Kırsalda kalkınma ve istihdam sağlamak istiyoruz. Katma değeri yüksek ürünler üreteceğiz. Butik üretim yapacağız. Fabrikamız 500 metrekare kapalı alanda, günlük 70 ton zeytin işleme kapasitesine sahip" diye konuştu.