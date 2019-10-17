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  • 17.10.2019 09:36
  • Son Güncelleme: 17.10.2019 09:36

'teki 2019 taşerona kadro şartları nedir? KİT'lerdeki çalışana maaş zammı ne kadar?

Kamu İktisadi Teşebbüsleri’nde () çalışan taşeronlara kadro verilmesi, binlerce kişi tarafından oldukça bekleniyor. Bu bağlamda çeşitli çalışmalar yapıldı. KİT’lerin kadroya alınması 2020 Yılına Ait Genel Yatırım ve ’na alındı. Kadro için sınava girilecek. Taşeron işçiler, sınavda başarılı olmaları halinde halihazırda görev yaptıktan teşebbüs ve bağlı ortaklıklarında işçi statüsünde edilecek. Meclisin açılmasıyla birlikte emeklilikte yaşa takılanlar konusunun tekrar gündeme gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. KİT'lerdeki çalışana aynı zamanda zam yapılıp yapılmayacağı da merak ediliyor. Peki nedir?

2019 KİT'teki taşerona kadro şartları nedir?

Taşeronların kadroya alınmasında KİT ve ilgili bakanlıkların ihtiyaçları belirleyici olacak. Buna göre, 4 Aralık 2017 itibarıyla 2 yıl kesintisiz olarak çalışan ve çalışmaya devam edenlere kadro yolu açılacak. KİT, yani Kamu İktisadi Teşebbüsü olarak adlandırılabilir. KİT'ler, devletin bir girişimci olarak iktisadi faaliyetlerde bulunmak üzere kurmuş olduğu işletmelerdir. Kamu işletmeciliği, gelir sağlama gibi mali amacın yanında, gelir dağılımına müdahale, ekonomide istikrar sağlama ve öncülük etme, geri kalmış yöreleri kalkındırma gibi ekonomik veya sosyal amaçların gerçekleştirilmesine de yönelik olabilir.

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