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  • 17.10.2019 16:23
  • Son Güncelleme: 17.10.2019 16:23

İŞKUR ilanlarıyla 53 bin işçi ve personel alımı yapılacak! En az ilköğretim mezunu iş başvurusu nasıl yapılır?

Türkiye İş Kurumu tarafından her dönem binlerce kişiye iş imkanı sağlanıyor. Yayımlanan ilanlarla birlikte Türkiye'nin 81 ilinde kamu ve özel sektörde pek çok alanda işçi istihdamı sağlanıyor. Son olarak İŞKUR üzerinden 53 bin personel ve işçi alımı ilanları yayımlandı. İş arayışı olan binlerce kişi şimdi İŞKUR 53 bin işçi ve personel alımı hakkında bilgi edinmek istiyor. İşte ilanlar hakkında bilgiler ve güncel ilanlar...

İŞKUR'da 53 bin işçi ve personel aranıyor!

14 Ekim Pazartesi günü İŞKUR ilanları yenilendi. Kurum tarafından yayımlanan güncel iş ilanları iş arayışı olanlar tarafından yakından takip ediliyor. Her yıl binlerce işsiz vatandaşa umut kapısı olan İŞKUR tarafından Türkiye'nin 81 ilinde istihdam edilmek üzere alımlar yapılacak. Yenilenen ilanlarla çeşitli alanlarda pek çok istihdam sağlanacak. Peki, İŞKUR 53 bin işçi ve personel alımı başvuru nasıl yapılır? İşte ilanlar hakkında merak edilenler...

İŞKUR GÜNCEL İŞ İLANLARI

Çeşitli branşlarda görevlendirmek üzere personel alım ilanı İŞKUR'un resmi sitesinde düzenli zaman aralıklarında yayımlanıyor. Aşağıdaki linke tıklayıp "Meslek" kısmına iş aradığınız alanları yazarak güncel ilanları görebilir, İŞKUR üye bilgilerinizi girerek ilanlara başvuruda bulunabilirsiniz.

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