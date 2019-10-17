İŞKUR ilanlarıyla 53 bin işçi ve personel alımı yapılacak! En az ilköğretim mezunu iş başvurusu nasıl yapılır? Türkiye İş Kurumu tarafından her dönem binlerce kişiye iş imkanı sağlanıyor. Yayımlanan ilanlarla birlikte Türkiye'nin 81 ilinde kamu ve özel sektörde pek çok alanda işçi istihdamı sağlanıyor. Son olarak İŞKUR üzerinden 53 bin personel ve işçi alımı ilanları yayımlandı. İş arayışı olan binlerce kişi şimdi İŞKUR 53 bin işçi ve personel alımı hakkında bilgi edinmek istiyor. İşte ilanlar hakkında bilgiler ve güncel ilanlar...

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