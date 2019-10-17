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  • 17.10.2019 12:30
  • Son Güncelleme: 17.10.2019 12:36

Emekli olacaklar dikkat! E-devlet'ten maaş bağlanacak

Emekli olacaklar için büyük kolaylıklar yapılmaya devam ediyor. Adana İl Müdürü Bilal Canbolat, 3-5 yıl içerisinde emekli maaşlarının tamamen internet üzerinden bağlanabileceğini söyledi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Adana İl Müdürü Bilal Canbolat, “3-5 yıllık yakın bir gelecekte siz kendiniz emeklik başvurusunu sistemden yaptığınız zaman e-devlet üzerinden 'emekli aylığımı bağla' butonuyla bağlayabilecek hale geleceksiniz” dedi. Yani bağlama işlemi E-devlet üzerinden kolaylıkla yapılabilecek. Peki ? , nasıl alınır? İşte haberimizde yer alan detaylar

Emekli olacaklar dikkat! E-devlet'ten maaş bağlanacak

SGK Adana İl Müdürü Bilal Canbolat, bir emekli maaşının ortalama 15 gün içerisinde bağlandığına dikkat çekerek, "SGK ve Bağ-Kur aylıkları olarak değerlendirince SKG'yı 15 ile 17 gün içerisinde, Bağ-Kur'u ise 12 ila 17 gün arasında bağlıyoruz. Kişiden istenilen hizmet süreleri var, başka illerdeki hizmetler düzgün yüklenmediyse bunlara ilişkin süreç uzuyor" ifadelerini kullandı. Emekli aylığı bağlama süreci nasıl işliyor? 5510 Sayılı Kanunun 4/a bendi(SSK) kapsamında çalışanların emekli aylığı talep tarihini takip eden aybaşından itibaren bağlanır. Yani 18 Mart 2018 tarihinde aylık talebinde bulundunuz. Bu durumda emekli maaşınız 1 Nisan 2018 tarihinden itibaren bağlanır. 3 Mart 2018 tarihinden itibaren emekli maaşını hak ediyor olsanız bile Mart ayı için size herhangi bir ödeme yapılmaz. Emekli maaşınız talep tarihini takip eden ay başından itibaren bağlanır.

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