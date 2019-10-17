Altın fiyatları son dakika... İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 460,00 lira, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise yüzde 0,36 yükselişle 282,50 liradan işlem gördü. Altın fiyatları, Türkiye ile ABD'nin, Suriye'nin kuzeydoğusundaki operasyon için anlaşmaya varmasının ardından karışık seyretti. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 18 Ekim canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

18 Ekim tarihli güncel altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI

18 Ekim Cuma günü gram altın 279,55 liradan alınırken, 279,60 liradan satılıyor.