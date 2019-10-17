Yastık altı yatırımı olarak bilinen altın fiyatlarında son durum piyasaları yakından takip eden vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu kapsamda yarım, tam, gram ve çeyrek altın fiyatları hakkında arama motorlarında araştırmalar artış gösterdi. Altın fiyatları, yüzde 1.0 civarı düştükten sonra Brexit belirsizlikleri etkisiyle yeniden yükselişe geçerken, paladyum fiyatları tedarik eksikleri etkisiyle yüzde 2.0'nin üzerinde yükseldi. Peki, 17 Ekim'de yarım, tam, gram, çeyrek altın canlı alış satış fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte güncel fiyatlar...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?