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'ya tekvandocu olarak gitti, şimdi ’ya üretiyor

Türkıye'de tekvando sporu ile uğraşırken 1987'de gittiği 'da iş kuran , fabrikatörü olarak üretimini sürdürüyor. Döner alanında çalıştıktan sonra 1990'da kendi şirketini kurduğunu ve üretime başladığını belirten Babur, "'da , Polonya, Çekya, ve 'e üretim yapmaktayım. 70 çalışanım var" diye konuştu.

Avrupa’ya döner üretiyor

Türkıye'de tekvando sporu ile uğraşırken 1987'de gittiği 'da iş kuran Hasan Babur, fabrikatörü olarak üretimini sürdürüyor. Döner alanında çalıştıktan sonra 1990'da kendi şirketini kurduğunu ve üretime başladığını belirten Babur, "'da , Polonya, Çekya, ve 'e üretim yapmaktayım. 70 çalışanım var" diye konuştu. Babur, dönerin Avrupa'da büyük bir sektör olduğunu söyledi.

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