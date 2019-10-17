Türkıye'de tekvando sporu ile uğraşırken 1987'de gittiği Almanya'da iş kuran Hasan Babur, döner fabrikatörü olarak üretimini sürdürüyor. Döner alanında çalıştıktan sonra 1990'da kendi şirketini kurduğunu ve üretime başladığını belirten Babur, "Avrupa'da Hollanda, Polonya, Çekya, Belçika ve İsveç'e üretim yapmaktayım. 70 çalışanım var" diye konuştu. Babur, dönerin Avrupa'da büyük bir sektör olduğunu söyledi.