Kefil olmanın şartları var

Yeni Borçlar Kanunu'ndagetirilen düzenlemeyle kefilolmak isteyen eşe diğer eşinyazılı onay vermesi gerekmektedir.Aksi halde kefaletgeçerli olmayacaktır. Kefaletizni yazılı olmalı ve sorumluolunacak bedelinazami tutarı vesorumluluğun tarihide düzenlenmelidir.Fakat bu uygulama ticarihayatta bazı büyük sorunlaraneden olduğundan, 2013senesinde bir değişiklikyapılmıştır. Buna göre;Ticaret siciline kayıtlıticari işletme sahibininişletmesi ile ilgili,Ticaret şirketi ortağı veyayöneticisinin şirketle ilgili,Meslek siciline kayıtlı esnafve sanatkârın mesleki faaliyetiile ilgili,5570 sayılı Kamu SermayeliBankalar TarafındanYürütülen Faiz Destekli KrediKullandırılmasına Dair Kanunkapsamında kullanılacakkredilerle ilgili,Tarım kredi, tarım satış veesnaf ve sanatkârlar kredive kefalet kooperatifleri ilekamu kurum ve kuruluşlarıncakooperatif ortaklarınakullandırılacak kredilerle ilgili,olarak verilecek kefaletlerdeeşin rızası aranmayacağıdüzenlemesi getirilmiştir.