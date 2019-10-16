Kefil olmanın şartları var

Mutlu evliliğim bitmek üzere. Eşim benim haberim olmadan 100 bin lira kredi çekmiş. Eşimin benden habersiz kredi çekme hakkı olabilir mi? Yeni Borçlar Kanunu'nda getirilen düzenlemeyle kefil olmak isteyen eşe diğer eşin yazılı onay vermesi gerekmektedir. Aksi halde kefalet geçerli olmayacaktır. Kefalet izni yazılı olmalı ve sorumlu olunacak bedelin azami tutarı ve sorumluluğun tarihi de düzenlenmelidir. Fakat bu uygulama ticari hayatta bazı büyük sorunlara neden olduğundan, 2013 senesinde bir değişiklik yapılmıştır. Buna göre;
Ticaret siciline kayıtlı ticari işletme sahibinin işletmesi ile ilgili,
Ticaret şirketi ortağı veya yöneticisinin şirketle ilgili,
Meslek siciline kayıtlı esnaf ve sanatkârın mesleki faaliyeti ile ilgili,
5570 sayılı Kamu Sermayeli Bankalar Tarafından Yürütülen Faiz Destekli Kredi Kullandırılmasına Dair Kanun kapsamında kullanılacak kredilerle ilgili,
Tarım kredi, tarım satış ve esnaf ve sanatkârlar kredi ve kefalet kooperatifleri ile kamu kurum ve kuruluşlarınca kooperatif ortaklarına kullandırılacak kredilerle ilgili, olarak verilecek kefaletlerde eşin rızası aranmayacağı düzenlemesi getirilmiştir.
SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN / FERİDE HİLAL İMAL
Ticaret siciline kayıtlı ticari işletme sahibinin işletmesi ile ilgili,
Ticaret şirketi ortağı veya yöneticisinin şirketle ilgili,
Meslek siciline kayıtlı esnaf ve sanatkârın mesleki faaliyeti ile ilgili,
5570 sayılı Kamu Sermayeli Bankalar Tarafından Yürütülen Faiz Destekli Kredi Kullandırılmasına Dair Kanun kapsamında kullanılacak kredilerle ilgili,
Tarım kredi, tarım satış ve esnaf ve sanatkârlar kredi ve kefalet kooperatifleri ile kamu kurum ve kuruluşlarınca kooperatif ortaklarına kullandırılacak kredilerle ilgili, olarak verilecek kefaletlerde eşin rızası aranmayacağı düzenlemesi getirilmiştir.
SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN / FERİDE HİLAL İMAL
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