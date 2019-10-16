Dolar ve euro fiyatlarındaki güncel durum piyasaları yakından takip edenler tarafından merak ediliyor. ABD'den gelen açıklamalarla birlikte 5.9370'e kadar yükselen dolar/TL, dünkü işlem gününde 5.8863'e kadar geriledi. Peki, 16 Ekim tarihinde dolar ve euro ne kadar, kaç TL oldu? İşte piyasalarda güncel dolar alış satış fiyatı...

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?