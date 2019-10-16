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  • 16.10.2019 10:21
  • Son Güncelleme: 16.10.2019 10:26

mı yüzde kaç olacak? ?

ile ilgili araştırmalar sürerken yeni formüller üzerinde çalışıyor. Bu anlamda asgari ücret ile ilgili tahminleri öngörüleri yapılıyor. Asgari ücret zammı rakamlarına göre her yıl değişiyor. 2020 yılında ise vatandaşlar asgari ücret vergi kesintisinin kalkmasını bekliyor. Asgari ücret üzerinden her ay asgari ücretten 358 TL SSK Primi ödemesi, 25 TL işsizlik fonu kesintisi, 326 yüzde 15 Gelir vergisi ve 19.50 Lira damga vergisi kesiliyor. Ayrıca asgari ücret 2020 yılının Ocak ayından itibaren geçerli olacaktır ve ilk görüşmelerin her yıl olduğu gibi bu yılda Aralık ayı içerisinde yapılması düşünülmektedir. Peki 2020 yılı asgari ücretten vergi kalkacak mı? Asgari ücret zammı ne kadar olacak?

Asgari ücret zammı yüzde kaç olacak?

Asgari ücret zammı yüzde kaç olacak? Asgari ücret vergi kesintisi kalkacak mı? 2020 yılı asgari ücret görüşmeleri Aralık ayında başlayacak. Asgari ücret belirleme komisyonu tarafından gerçekleştirilecek olan görüşmeler kapsamında vatandaşların bir yıllık zam oranı belli olacak. Bu komisyonda işç tarafını temsil etmek üzere Türk İş, işveren tarafını temsil etmek için TİSK ve hükümet adına Çalışma Bakanlığı olacak. Görüşmeler en az 3 veya 4 toplantı olacak anlaşma sağlanamazsa bu sayı artacak. Asgari ücret ise en geç Aralık sonu ve Ocak başında belli olacak. Asgari ücret ile beraber AGİ hesaplamasının neye göre yapılacağı merak konusu. Ayrıca asgari ücret 2020 yılının Ocak ayından itibaren geçerli olacaktır ve ilk görüşmelerin her yıl olduğu gibi bu yılda Aralık ayı içerisinde yapılması düşünülmektedir.

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