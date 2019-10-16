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Araca değer parası

'de her gün yüzlerce maddi hasarlı gerçekleşiyor. Trafik kazası yapanlar dikkat! Aracınızdaki hasara karşılık değer parasını mutlaka şirketlerinden talep edin.

Araca değer parası
Türkiye'de her gün yüzlerce maddi hasarlı kaza gerçekleşiyor. Bu kazalarda hasar gören araçların maliyetleri sigorta şirketlerince karşılanıyor. Suçlu aracın trafik sigortası karşı tarafın hasarını ödüyor. Ayrıca kaskosu olan araçlardaki hasarlar da yine sigorta şirketleri tarafından ödeniyor. Ancak tamirat sonrasında araçların değerleri düşüyor. Bunun tazmini de mümkün olabiliyor. Hiçbir kusuru olmamasına rağmen aracı hasar gören ve değeri düşen vatandaşlar sigorta şirketlerine bunun tazmini için başvurabiliyor. Ödenmemesi durumunda ise 2 yıllık bir süre içinde dava açma hakkı bulunuyor.

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