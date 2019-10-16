Türkiye'de her gün yüzlerce maddi hasarlı kaza gerçekleşiyor. Bu kazalarda hasar gören araçların maliyetleri sigorta şirketlerince karşılanıyor. Suçlu aracın trafik sigortası karşı tarafın hasarını ödüyor. Ayrıca kaskosu olan araçlardaki hasarlar da yine sigorta şirketleri tarafından ödeniyor. Ancak tamirat sonrasında araçların değerleri düşüyor. Bunun tazmini de mümkün olabiliyor. Hiçbir kusuru olmamasına rağmen aracı hasar gören ve değeri düşen vatandaşlar sigorta şirketlerine bunun tazmini için başvurabiliyor. Ödenmemesi durumunda ise 2 yıllık bir süre içinde dava açma hakkı bulunuyor.
- Ekonomi
- 16.10.2019
- Gazete
Araca değer parası
Türkiye'de her gün yüzlerce maddi hasarlı kaza gerçekleşiyor. Trafik kazası yapanlar dikkat! Aracınızdaki hasara karşılık değer parasını mutlaka sigorta şirketlerinden talep edin.
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