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  • 16.10.2019 18:51
  • Son Güncelleme: 16.10.2019 18:51

son dakika! 16 Ekim çeyrek, gram ve yarım altın canlı alış fiyatları kaç TL, ne kadar oldu?

Altın alıp yatırım yapan vatandaşlar piyasalardaki güncel durumu büyük bir merakla takip ediyor. Özellikle son dönemlerde dolarda yaşanan dalgalı seyirin ardından ndaki durum da merak konusu oldu. ABD ile Çin arasında geçen hafta anlaşmanın ilk aşamasının tamamlandığı haberlerine rağmen süregelen ticaret görüşmelerinde anlaşma olasılığının zayıflamasına paralel olarak altın fiyatları düşüşe geçti. Peki, 16 Ekim çeyrek, gram ve yarım altın canlı alış fiyatları kaç TL, ne kadar oldu? İşte güncel fiyatlar...

Altın fiyatları ne kadar oldu?

Vatandaşlar tarafından yastık altı yatırımı olarak bilinen altında hareketlilik devam ediyor. Bu kapsamda çeyrek, gram, tam ve yarım altın fiyatları arama motorlarında merakla araştırılıyor. Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü yüzde 1,0 azalışla 281,6 liradan tamamladı. Peki, çeyrek, gram ve yarım altın canlı alış fiyatları kaç TL, ne kadar oldu?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

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