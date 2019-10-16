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  • 16.10.2019 21:43
  • Son Güncelleme: 16.10.2019 21:47

16 Ekim MPİ çekiliş sonuçları açıklandı! 7. kez devreden ikramiye tutarı 19 milyon lira

Cumartesi günü yapılan çekilişte 7. kez devretti. 7. kez devreden ikramiye tutarı ise yaklaşık 19 milyon lira olarak açıklandı. Büyük ikramiyenin sahibi olmak için bugün Sayısal Loto oynayan pek çok kişi heyecanla sonuçları beklemeye başladı. Saat 21.45'te yapılan çekilişlerin ardından açıklandı. İşte haftanın merakla beklenen sonuçları...

16 Ekim Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı!

Sayısal Loto'da devreden ikramiye tutarının yaklaşık 19 milyon lira olarak açıklanmasının ardından vatandaşlar heyecanla sonuçları beklemeye başladı. Cumartesi günü 7. kez devreden Sayısal'da sonuçlar için heyecanlı bekleyiş son buldu. Bugün saat 21.45'te noter huzurunda yapılan çekilişlerle birlikte haftanın sonuçları belli oldu. İşte 16 Ekim MPİ Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

16 EKİM SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Sayısal Loto sonucu: 1 - 4 - 6 - 35 - 40 - 47

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