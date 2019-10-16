Sayısal Loto'da devreden ikramiye tutarının yaklaşık 19 milyon lira olarak açıklanmasının ardından vatandaşlar heyecanla sonuçları beklemeye başladı. Cumartesi günü 7. kez devreden Sayısal'da sonuçlar için heyecanlı bekleyiş son buldu. Bugün saat 21.45'te noter huzurunda yapılan çekilişlerle birlikte haftanın sonuçları belli oldu. İşte 16 Ekim MPİ Sayısal Loto çekiliş sonuçları...
16 EKİM SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Sayısal Loto sonucu: 1 - 4 - 6 - 35 - 40 - 47
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