15 Ekim Ziraat, Vakıfbank, Halkbank ihtiyaç, konut, taşıt kredisi faiz oranları. Kredi faiz oranları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halbank'ın ardından özel bankalarda da faiz indirimi haberleri gelmeye devam ediyor. Peki, güncel faiz oranlarında son durum nedir? İşte 15 Ekim Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası ihtiyaç ve konut kredisi faiz oranları... Merkez Bankası verilerinden derlediği bilgiye göre aylık ortalama taşıt kredi faiz oranları haziran başında yüzde 2,5 seviyesinde bulunuyordu. Ekonomi yönetiminin aldığı tedbir ve kararlar, kamu bankalarının destekleyici adımları otomotiv sektöründe hareketlenmeyi sağladı.