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  • 15.10.2019 16:59
  • Son Güncelleme: 15.10.2019 16:59

Peş peşe kredi lerinde ! Ziraat, , ihtiyaç, konut, kredisi

Vatandaşlar hemen hemen her gün kredi oranları ne durumda sorusunu sormaya başladı. Bu bağlamda haberimizde güncel konut, ihtiyaç ve larını derledik. Bu amaçla 'nın faiz kararının ardından kamu bankalarının yanı sıra özel bankalarda faiz indirimi yapmaya başladı. Ard arda gelen faiz müjdelerinin ardından vatandaşlar en uygun kredi veren bankaları araştırıyor. Konut ve ihtiyaç kredisine başvuru yapacak vatandaşlar, en güncel bilgilere sahip olmak istiyor. Her bankanın uyguladığı koşullar farklı olmakla beraber genelde tüm bankaların ortak olarak aramış oldukları konut kredisi şartları da bulunmaktadır. Peki, güncel nasıl? İşte 15 Ekim , , ihtiyaç, ...

Kredi faizlerinde art arda indirim müjdesi! İhtiyaç, konut, taşıt...

15 Ekim Ziraat, Vakıfbank, Halkbank ihtiyaç, konut, taşıt kredisi faiz oranları. Kredi faiz oranları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halbank'ın ardından özel bankalarda da faiz indirimi haberleri gelmeye devam ediyor. Peki, güncel faiz oranlarında son durum nedir? İşte 15 Ekim Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası ihtiyaç ve konut kredisi faiz oranları... Merkez Bankası verilerinden derlediği bilgiye göre aylık ortalama taşıt kredi faiz oranları haziran başında yüzde 2,5 seviyesinde bulunuyordu. Ekonomi yönetiminin aldığı tedbir ve kararlar, kamu bankalarının destekleyici adımları otomotiv sektöründe hareketlenmeyi sağladı.

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