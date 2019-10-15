EYT yasası ile ilgili son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor. EYT yasasının çıkmasını bekleyen milyonlar gözlerini Meclis'e çevirmiş durumda bu bağlamda EYT yasası ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Erken emeklilik yasasının 1 Ekim'den sonra Meclis'te görüşülüp görüşülmeyeceğine dair bir açıklama yapılmadı. Bu amaçla EYT ile ilgili üç çözüm yöntemi öneriliyor. Üç yöntemden ilkine göre, 1969 ve öncesinde doğmuş yani 50 yaşını doldurmuş kadınlar ve 1964 ve öncesinde doğmuş yani 55 yaşını doldurmuş erkekler, 3600 gün pirim ödemişlerse birinci yöntemin yasalaşması halinde erken emekli olabilecek. EYT konusunda emeklilik formülünün olup olmayacağı veya ne şekilde uygulanacağı henüz netleşmiş değil. İşte 16 Ekim TBMM gündemi ve EYT için 8 öneri detayları