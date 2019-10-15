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  • 15.10.2019 18:43
  • Son Güncelleme: 15.10.2019 18:43

! 15 Ekim dolar ve ne kadar oldu? İşte dolar, euro canlı döviz kurunda son durum

Piyasalardaki gelişmeleri yakından takip eden vatandaşlar dolar ve fiyatlarındaki güncel durumu öğrenmek istiyor. ABD Başkanı Trump'ın yaptığı yaptırım açıklamalarının ardından dolardaki son durum merakla araştırılırken dolar dalgalı seyrini sürdürmeye devam ediyor. Peki, 15 Ekim tarihinde dolar ve oldu? İşte dolar, euro canlı döviz kurlarında son durum...

Dolar ve euro ne kadar oldu? İşte alış satış fiyatı...

Doların son dönemlerde piyasalarda çizdiği dengesiz grafikler nedeniyle piyasalardaki son durum yakından takip ediliyor. Özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarıyla birlikte dolardaki dalga seyir devam ediyor. Bu kapsamda piyasalardaki gelişmeleri yakından takip edenler, dolar ve eurodaki son durum hakkında araştırmalarını sürdürüyor. İşte dolar ve euroda son durum...

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

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