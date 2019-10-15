Doların son dönemlerde piyasalarda çizdiği dengesiz grafikler nedeniyle piyasalardaki son durum yakından takip ediliyor. Özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarıyla birlikte dolardaki dalga seyir devam ediyor. Bu kapsamda piyasalardaki gelişmeleri yakından takip edenler, dolar ve eurodaki son durum hakkında araştırmalarını sürdürüyor. İşte dolar ve euroda son durum...

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?