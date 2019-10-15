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Doktora öğrencisine 4.500 TL burs

Sanayide nitelikli insan kaynağını artırmak için geçen yıl hayata geçirilen Sanayi Doktora Programı'nın yeni çağrısı açıldı.Seçilen doktora öğrencilerine 4 yıl boyunca aylık 4 bin 500 lira burs verilecek.

Doktora öğrencisine 4.500 TL burs
Sanayide nitelikli insan kaynağını artırmak için geçen yıl hayata geçirilen Sanayi Doktora Programı'nın yeni çağrısı açıldı. Bu kapsamda, programa kabul edilen doktora öğrencilerine 4 yıl boyunca aylık 4 bin 500 lira burs verilecek. Bu bursun yüzde 75'ini TÜBİTAK, yüzde 25'ini özel sektör kuruluşları karşılayacak. Doktora öğrencileri, belirlenen akademik başarı kriterlerini yerine getirirlerse doktora döneminde çalışmalarını 6 ay yurt dışında devam ettirme hakkı kazanacak. Bursiyerlerin doktora sonrası maaşları ise brüt asgari ücretin 2 katından az, yani bu yıl itibarıyla 5 bin 116 liranın altında olamayacak. Çağrıyı duyuran Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "2023 hedeflerimiz doğrultusunda yetişmiş akademik kadroları sanayiye entegre etmek istiyoruz" dedi.

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