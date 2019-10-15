Milyonlarca asgari üret ile çalışan vatandaşımız şimdiden 2020 yılı zam oranlarını merak ediyor. Bu bağlamda internette çeşitli araştırmalar yapıyor. 2019 yılında yapılan zam ile birlikte maaşlarını 2.200 liraya yükselten asgari ücretli çalışanlar yeni maaş zammının açıklanmasını istiyor. Eğer asgari ücrete yüzde 8 zam oranı uygulandığı takdirde maaşlara 161 TL zam gelecek ve asgari ücret 2 bin 181 TL'ye yükselmiş olacak. Asgari ücrete 2020 yılında zam yapılması halinde Asgari Geçim İndirimi olarak bilinen ve AGİ olarak adlandırılan ödemeler de değişecek. Herkesin merakla beklediği zam oranı yüzde 15 uygulandığı takdirde maaşlar 303 TL artar ve asgari ücret 2 bin 323 TL'ye ulaşır. İşte 2020 zam oranları ve tüm detaylar

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