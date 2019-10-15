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  • 15.10.2019 17:48
  • Son Güncelleme: 15.10.2019 17:48

son dakika! 15 Ekim tam, çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları ne kadar kaç TL? Canlı alış satış

Halk arasında yastık altı yatırımı olarak bilinen altının fiyatlarındaki son durum vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Geçen hafta piyasalarda hareketlilik yaşanmasının ardından nda da çeşitli değişimler görülüyor. Altın piyasasında, en düşük 280 bin lira, en yüksek 284 bin 900 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dünkü işlem gününü yüzde 0,74 artışla 284 bin 700 liradan tamamladı. Peki, 15 Ekim tam, çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları ne kadar kaç TL? İşte altın canlı alış satış fiyatları...

Güncel altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın ülkemizde vatandaşlar tarafından güvenilir bir yatırım aracı olarak görülüyor. Özellikle doların global piyasalarda güvenilirliğini yitirmesiyle birlikte altın alıp yatırıp yapan insanlar altın fiyatlarındaki son durum hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Dünkü kapanışta iç piyasada gram altın fiyatı 285 lira, çeyrek altın 465 lira, Cumhuriyet altını da 1,924 liradan işlem görmüştü. Peki, 15 Ekim tarihinde güncel altın fiyatları ne kadar oldu?

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

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