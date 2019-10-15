stanbul'da

yaşanan 5.8'lik depremsonrası Türkiye'deherkesin gündemi biranda deprem oldu.Kişisel olarak alacağımıztedbirlerin dışında dahaçok zamanımızın geçtiğiişyerleri için de tedbir almazorunluluğu bulunuyor.Zorunlu Deprem Sigortasıda burada önem kazanıyor.Deprem ve deprem merkezli nedenlerle (yangın, tsunami...) konutta meydana gelecek zararlar DASK kapsamında.