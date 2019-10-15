İstanbul'da yaşanan 5.8'lik deprem sonrası Türkiye'de herkesin gündemi bir anda deprem oldu. Kişisel olarak alacağımız tedbirlerin dışında daha çok zamanımızın geçtiği işyerleri için de tedbir alma zorunluluğu bulunuyor. Zorunlu Deprem Sigortası da burada önem kazanıyor.
HANGİ HASARLARI KAPSAR?
Deprem ve deprem merkezli nedenlerle (yangın, tsunami...) konutta meydana gelecek zararlar DASK kapsamında.
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