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5 soruda ! İşte Zorunlu sı ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

'da yaşanan 5.8'lik sonrası 'de herkesin gündemi bir anda deprem oldu. Kişisel olarak alacağımız tedbirlerin dışında daha çok zamanımızın geçtiği işyerleri için de tedbir alma zorunluluğu bulunuyor. Zorunlu Deprem sı da burada önem kazanıyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü ile ilgili merak edilen soruları cevapladı. İşte detaylar...




İstanbul'da yaşanan 5.8'lik deprem sonrası Türkiye'de herkesin gündemi bir anda deprem oldu. Kişisel olarak alacağımız tedbirlerin dışında daha çok zamanımızın geçtiği işyerleri için de tedbir alma zorunluluğu bulunuyor. Zorunlu Deprem Sigortası da burada önem kazanıyor.


HANGİ HASARLARI KAPSAR?
Deprem ve deprem merkezli nedenlerle (yangın, tsunami...) konutta meydana gelecek zararlar DASK kapsamında.

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HaberlerEkonomi Haberleri5 soruda DASK! İşte Zorunlu deprem sigortası ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
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