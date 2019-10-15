Vatandaşlar hemen hemen her gün kredi faiz oranları ne durumda sorusunu sormaya başladı. Bu bağlamda haberimizde 15 Ekim güncel konut, ihtiyaç ve taşıt kredi faiz oranlarını derledik. Bu amaçla Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından kamu bankalarının yanı sıra özel bankalarda faiz indirimi yapmaya başladı. Ard arda gelen faiz müjdelerinin ardından vatandaşlar en uygun kredi veren bankaları araştırıyor. Konut ve ihtiyaç kredisine başvuru yapacak vatandaşlar, en güncel bilgilere sahip olmak istiyor. Her bankanın uyguladığı koşullar farklı olmakla beraber genelde tüm bankaların ortak olarak aramış oldukları konut kredisi şartları da bulunmaktadır. Peki, güncel faiz oranları nasıl? İşte 16 Ekim Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank ihtiyaç, konut kredisi faiz oranları...