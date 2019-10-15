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  • 16.10.2019 09:08
  • Son Güncelleme: 16.10.2019 09:08

16 Ekim Ziraat, , ihtiyaç, konut, kredisi oranları - Peş peşe kredi faizlerinde !

Kredi oranları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 'nın faiz kararı sonrası , ve Halbank'ın ardından özel bankalarda da faiz indirimi haberleri gelmeye devam ediyor. Peki, güncel nda son durum nedir? İşte 16 Ekim , Vakıfbank, Ziraat Bankası ihtiyaç ve ... Merkez Bankası verilerinden derlediği bilgiye göre aylık ortalama ları haziran başında yüzde 2,5 seviyesinde bulunuyordu. Ekonomi yönetiminin aldığı tedbir ve kararlar, kamu bankalarının destekleyici adımları otomotiv sektöründe hareketlenmeyi sağladı.

Kredi faizlerinde art arda indirim müjdesi! İhtiyaç, konut, taşıt...

Vatandaşlar hemen hemen her gün kredi faiz oranları ne durumda sorusunu sormaya başladı. Bu bağlamda haberimizde 15 Ekim güncel konut, ihtiyaç ve taşıt kredi faiz oranlarını derledik. Bu amaçla Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından kamu bankalarının yanı sıra özel bankalarda faiz indirimi yapmaya başladı. Ard arda gelen faiz müjdelerinin ardından vatandaşlar en uygun kredi veren bankaları araştırıyor. Konut ve ihtiyaç kredisine başvuru yapacak vatandaşlar, en güncel bilgilere sahip olmak istiyor. Her bankanın uyguladığı koşullar farklı olmakla beraber genelde tüm bankaların ortak olarak aramış oldukları konut kredisi şartları da bulunmaktadır. Peki, güncel faiz oranları nasıl? İşte 16 Ekim Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank ihtiyaç, konut kredisi faiz oranları...

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HaberlerEkonomi Haberleri16 Ekim Ziraat, Vakıfbank, Halkbank ihtiyaç, konut, taşıt kredisi faiz oranları - Peş peşe kredi faizlerinde indirim müjdesi!
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