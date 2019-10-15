0.49-0.69 taşıt kredisi faiz oranları marka model nedir? Taşıt kredisi kampanyasına bir marka daha katıldı. GAZ grubu ile işbirliğine gidildi. Böylelikle Böylece anlaşmalı otomotiv firmaları binek araçlarda Fiat, Honda, Hyundai, Renault Mais ve Toyota; ticari araçlarda ise Fiat, Ford, Isuzu, Karsan, Temsa, Otokar, BMC, Mercedes ve GAZ oldu. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın otomotiv firmalarıyla yaptığı anlaşma ile Türkiye'de üretilen binek ve ticari taşıtların alımında uygulanan kredi faizleri düşürdü. Bu kapsamda fiyatı 50 bin lira ila 120 bin lira arasında bulunan sıfır kilometre binek araçlarda 18-36 ay vade için uygulanan aylık faiz oranı yüzde 0,49-0,69 bandına çekilmişti.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ