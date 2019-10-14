Dar gelirli ve SSK, SGK ve Bağkur emeklisi vatandaşlarımıza güzel haberler gelmeye devam ediyor. Ek ödemelerle gelirleri artan emekliler için kira yardımı gündeme geldi. Dar gelirliler için verilen kira yardımında bazı şartlara uygunluk sağlanması gerekmektedir. Bu anlamda emeklilere şimdi de ev desteği gündeme geldi. Türkiye Emekliler Derneği kirada oturan emekliler için 2 ayrı talebi gündeme taşırken, verilecek karar merakla bekleniyor. Bu arada vatandaşlara düşük taksitlerle ev sahibi olma imkanı sunan Toplu Konut İdaresi (TOKİ) halen konut projelerinden emeklilere yüzde 25 kontenjan ayırdı. TÜED ise bu oranın yüzde 50'ye çıkarılmasını talep ediyor. Peki SGK SSK Bağkur emeklisi kira ev desteği alma şartları nedir? Emekliye ve dar gelirliye kira yardımı nasıl alınır?

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