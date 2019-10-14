4/D'li taşeron işçiler ile ilgili son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor. Bu bağlamda enflasyon, asgari ücret zammı konuları oldukça merak ediliyor. Kamuda kadrolu olarak çalışan taşeron işçilere 4 taksit şeklinde tediye ödemesi yapılıyor. İlave tediye ödemeleri Aralık ayında işçilerin hesaplarına yatırılacak. İşçilerin maaş durumuna göre farklı tutarlarda ödenecek olan bu ödemelerde en az askeri ücret ile çalışan işçilere 792 TL ödenecek. Bu ödemeler sayesinde ilave tediye ödemelerinin son taksiti ödenmiş oluyor. Ancak belediye şirketlerine geçen işçilerin ayrıca ilave tediye ödemesi alma imkanları bulunmuyor. İlave tediye ödemesi, devlete bağlı kurum ve kuruluşlarda, İş Kanununa tabii olarak çalışan tüm kamu işçilerine ödeniyor.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ