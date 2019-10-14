Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 15.10.2019 09:03
  • Son Güncelleme: 15.10.2019 09:03

ne kadar, ! 4/D’li taşeron işçi , mı açıklaması?

Kamuda 4/D'li olarak görev yapan taşeron işçilere Eylül aynda eğitim yardımı yapıldı. Bunun yanı sıra Ekim ayında ise 5 günlük ikramiye ödemesi gerçekleştirilecek. Bu noktada eğitim ödemesi olarak yapılacak olan tutarlar öğrenim düzeyine göre değişmektedir. Taşeron şirketlerden belediye şirketlerine geçen işçilere ekim ayında toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre; 5 günlük ikramiye verilecek. Bu işçilere ilk 5 günlük ikramiye ödemesi nisan ayında yapılmıştı. 4/D'li sürekli işçi kadrosuna geçen yani kamu kurumlarındaki taşeron işçiler ise 52 günlük ilave tediyelerinin (ikramiye) dördüncü ve son taksitini 13 Aralık'ta alacaklar.

Kadrolu taşerona büyük müjde! İkramiye ve ek ödeme...

4/D'li taşeron işçiler ile ilgili son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor. Bu bağlamda enflasyon, asgari ücret zammı konuları oldukça merak ediliyor. Kamuda kadrolu olarak çalışan taşeron işçilere 4 taksit şeklinde tediye ödemesi yapılıyor. İlave tediye ödemeleri Aralık ayında işçilerin hesaplarına yatırılacak. İşçilerin maaş durumuna göre farklı tutarlarda ödenecek olan bu ödemelerde en az askeri ücret ile çalışan işçilere 792 TL ödenecek. Bu ödemeler sayesinde ilave tediye ödemelerinin son taksiti ödenmiş oluyor. Ancak belediye şirketlerine geçen işçilerin ayrıca ilave tediye ödemesi alma imkanları bulunmuyor. İlave tediye ödemesi, devlete bağlı kurum ve kuruluşlarda, İş Kanununa tabii olarak çalışan tüm kamu işçilerine ödeniyor.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi Haberleriİlave tediye ikramiye ödemesi ne kadar, ödeme tarihi! 4/D’li taşeron işçi enflasyon, asgari ücret zammı açıklaması?
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri