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  • 15.10.2019 08:54
  • Son Güncelleme: 15.10.2019 08:54

Düşük le ucuza hangi araba markaları alınabilir? araç (taşıt) kredisi taksit hesaplama!

Binek araçlarında , Honda, Hyundai, ve ticari araçlarda da Fiat, Ford, Isuzu, Karsan, Temsa, Otokar, BMC anlaşmalı firmaları olarak 1 Ekim ile 31 Aralık dönemindeki kampanyaya katıldı. Taşıt sahibi olmak isteyen müşterilere uygun koşullar ile finansman sağlanan ve otomotiv sektörüne de önemli bir hareket getirmesi hedeflenen kampanyada son olarak ve firmaları ile işbirliğine gidildi. Bu bağlamda 30 ay vade ile alınan 120 bin lira nde toplam avantaj 23.285 TL. Aylık ödemeler 777 TL düşüyor. Peki taşıt kredisi ile hangi otomobiller markalar alınacak? İşte araç kredisi oranları hesaplama yolları ve tüm detaylar.

0.49-0.69 faizle alınacak otomobiller!

Taşıt kredilerinde bankaların otomobil firmaları ile yaptığı anlaşma sonrasında satışlar arttı. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank taşıt kredisi kampanyası tüm hızıyla devam ediyor. Bu bağlamda Türkiye'de üretilen binek ve ticari taşıtlar için 50 bin tl ile 120 bin lira arası çekilecek kredilerde yüzde 0.49 ila 0.69 arası faiz alınacak. Anlaşmaya son olarak Toyota ve Mercedes'te katıldı. Diğer anlaşmalı otomobil firmaları, Fiat, Honda, Hyundai, Renault Mais olurken, ticari araçlarda Fiat, Ford, Isuzu, Karsan, Temsa, Otokar, BMC şeklinde açıklandı. Kampanya, 1 Ekim-31 Aralık döneminde geçerli olacak. İşte 0.49-0.69 araç (taşıt) kredisi faiz oranları taksit hesaplama ve düşük faizle ucuza hangi araba markaları alınabilir?

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