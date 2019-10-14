Taşıt kredilerinde bankaların otomobil firmaları ile yaptığı anlaşma sonrasında satışlar arttı. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank taşıt kredisi kampanyası tüm hızıyla devam ediyor. Bu bağlamda Türkiye'de üretilen binek ve ticari taşıtlar için 50 bin tl ile 120 bin lira arası çekilecek kredilerde yüzde 0.49 ila 0.69 arası faiz alınacak. Anlaşmaya son olarak Toyota ve Mercedes'te katıldı. Diğer anlaşmalı otomobil firmaları, Fiat, Honda, Hyundai, Renault Mais olurken, ticari araçlarda Fiat, Ford, Isuzu, Karsan, Temsa, Otokar, BMC şeklinde açıklandı. Kampanya, 1 Ekim-31 Aralık döneminde geçerli olacak. İşte 0.49-0.69 araç (taşıt) kredisi faiz oranları taksit hesaplama ve düşük faizle ucuza hangi araba markaları alınabilir?

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