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  • 14.10.2019 19:17
  • Son Güncelleme: 14.10.2019 19:21

! 14 Ekim dolar ve ne kadar oldu? Dolar ve euro canlı alış satış fiyatı kaç TL?

Piyasalardaki son durum ve döviz kurlarında yaşanan son gelişmeler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Son dönemde dengesiz grafikler çizmesi nedeniyle piyasalarda güvenirliğini kaybeden dolarda hareketlilik devam ediyor. Ekonomistler tarafından son dönemlerde yastık altı yatırımı olarak bilinen altının dolardan daha iyi bir yatırım olduğu belirtiliyor. Peki, 14 Ekim dolar ve ne kadar oldu? Dolar ve euro canlı alış satış fiyatı kaç TL?

Dolar ve euro ne kadar oldu? İşte alış satış fiyatı

Piyasalardaki gelişmeleri yakından takip edenler, dolar ve eurodaki son durum hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Doların son dönemlerde piyasalarda çizdiği grafik güven vermezken aynı zamanda doların global piyasadaki güvenilirliğini kaybetmeye devam ettiği görülüyor. Peki, dolar son dakika! 14 Ekim dolar ve euro ne kadar oldu? İşte dolar ve euro canlı alış satış fiyatı ve piyasalarda son durum...

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

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