Ev sahibi olamayan dar gelirli emeklilere müjde gibi bir haber geldi. Kirada oturan emekliler için iki destek ortaya çıktı. Bu bağlamda

TOKİ konutlarında emekli kontenjanı yüzde 50'ye çıkarılacak. Muhtaçlara her ay kira yardımı yapılacak. Bu arada milyonlarca SGK SSK ve Bağkur emeklisini yakından ilgilendiren bir karar alınabilir. Emekliye kira ve yakacak yardımı ile ilgili bir talep iletildi. Bu anlamda TÜED Başkanlar Kurulu, şu taleplerde bulundu: Emeklinin gelirinin yaklaşık 600 lirası kira ve ısınmaya gitmekte. Hükümetten talebimiz, kışın zorlu koşullarında emeklilere 'kira ve yakacak yardımı' yapılması. Enflasyon nedeniyle oluşan kaybın telafisi için seyyanen zam yapılmalı, emekli refahtan pay almalı şeklinde açıklama yapıldı.

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