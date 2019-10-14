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  • 14.10.2019 16:33
  • Son Güncelleme: 14.10.2019 16:46

nasıl alınır? Bağkur emeklisi nedir?

Dar gelirli ve , ve Bağkur emeklisi vatandaşlarımıza güzel haberler gelmeye devam ediyor. Ek ödemelerle gelirleri artan emekliler için kira yardımı gündeme geldi. Dar gelirliler için verilen kira yardımında bazı şartlara uygunluk sağlanması gerekmektedir. Bu anlamda emeklilere şimdi de ev desteği gündeme geldi. Türkiye Emekliler Derneği kirada oturan emekliler için 2 ayrı talebi gündeme taşırken, verilecek karar merakla bekleniyor. Bu arada vatandaşlara düşük taksitlerle ev sahibi olma imkanı sunan () halen konut projelerinden emeklilere yüzde 25 kontenjan ayırdı. ise bu oranın yüzde 50'ye çıkarılmasını talep ediyor. Peki SGK SSK Bağkur emeklisi kira ev desteği alma şartları nedir? Emekliye ve dar gelirliye kira yardımı nasıl alınır?

Kirada oturan emeklileri sevindiren haber! Kira ve ev desteği...

Ev sahibi olamayan dar gelirli emeklilere müjde gibi bir haber geldi. Kirada oturan emekliler için iki destek ortaya çıktı. Bu bağlamda
TOKİ konutlarında emekli kontenjanı yüzde 50'ye çıkarılacak. Muhtaçlara her ay kira yardımı yapılacak. Bu arada milyonlarca SGK SSK ve Bağkur emeklisini yakından ilgilendiren bir karar alınabilir. Emekliye kira ve yakacak yardımı ile ilgili bir talep iletildi. Bu anlamda TÜED Başkanlar Kurulu, şu taleplerde bulundu: Emeklinin gelirinin yaklaşık 600 lirası kira ve ısınmaya gitmekte. Hükümetten talebimiz, kışın zorlu koşullarında emeklilere 'kira ve yakacak yardımı' yapılması. Enflasyon nedeniyle oluşan kaybın telafisi için seyyanen zam yapılmalı, emekli refahtan pay almalı şeklinde açıklama yapıldı.

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