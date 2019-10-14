Borçlu senetlerini ödemezse nasıl bir yol izlenmeli? Takvim Gazetesi yazarı Avukat Feride Hilal İmal bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda yine okuyucularımızdan gelen soruları yanıtladı. İşte İmal'e sorulan sorular ve yanıtları...

Bir alışveriş dolasıyla karşımdaki kişiyle senet imzaladık. Taksitlendirmeye gittik. Fakat kişi senetlere rağmen ödemesini yapmıyor. Nasıl bir yol izleyebilirim?

Senet, ödenecek olan borcun yazılı beyanıdır. Bu, ödemeyi kabul etmek ve söz vermek olarak da geçmektedir. Hukuki olarak sözleşmeler her zaman bizim için önemlidir, çünkü alacak temini demektir. Türk Ticaret Kanunu kapsamında üç senet tipi vardır. Bunlar, çek, bono ve poliçedir. Hepsi farklıdır ama benzerlikleri vardır. Kişilerin aralarında imzaladıkları senetlerde noter onayına gerek duyulmaz. Burada önemli olan durum, uygun şartlara ve kurallara göre hazırlanmış senet olmalarıdır. Bir senet anlaşması sonucunda vadesi gelmiş ancak halen ödenmemiş senet artık ödenmemiş senet kapsamına girmektedir. Bu açıdan senetlerin tahsilatı için iki yol takip edilebilir. Birincisi elden tahsil etme yöntemidir. Diğeri ise banka aracılığı ile tahsil edilen senettir. Vade tarihinden itibaren 2 gün içinde tahsil edilebilmektedir. Eğer kişi ödememekte direniyorsa, icra takip işlemleri ile bir hukukçudan destek alınmalıdır. Böylelikle ödemesi için tanınan yasal süreç takip edilebilir.



SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN / FERİDE HİLAL İMAL