Kamuda 4/D'li olarak görev yapan taşeron işçilere Eylül aynda eğitim yardımı yapıldı. Bunun yanı sıra Ekim ayında ise 5 günlük ikramiye ödemesi gerçekleştirilecek. Bu noktada eğitim ödemesi olarak yapılacak olan tutarlar öğrenim düzeyine göre değişmektedir. Taşeron şirketlerden belediye şirketlerine geçen işçilere ekim ayında toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre; 5 günlük ikramiye verilecek. Bu işçilere ilk 5 günlük ikramiye ödemesi nisan ayında yapılmıştı. 4/D'li sürekli işçi kadrosuna geçen yani kamu kurumlarındaki taşeron işçiler ise 52 günlük ilave tediyelerinin (ikramiye) dördüncü ve son taksitini 13 Aralık'ta alacaklar.

Taşeronda kadroya geçiş işlemleri tamamlanan işçilere idarelerce uygulanmak üzere, Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara bağlanan ve 31 Ekim 2020 tarihine kadar uygulanacak olan toplu iş sözleşmesinin ücret, mali ve sosyal haklara ilişkin hükümleri yayımlanmıştı. Buna göre merakla beklenen 2 yıllık maaş zamları, izinler ve eğitim yakacak gibi ek ücretleri belli oldu.

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