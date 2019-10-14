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  • 14.10.2019 16:17
  • Son Güncelleme: 14.10.2019 16:20

4/D’li taşeron işçi , mı açıklaması? ne kadar, !

ler ile ilgili son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor. Bu bağlamda , mı konuları oldukça merak ediliyor. Kamuda kadrolu olarak çalışan taşeron işçilere 4 taksit şeklinde tediye ödemesi yapılıyor. İlave tediye ödemeleri Aralık ayında işçilerin hesaplarına yatırılacak. İşçilerin maaş durumuna göre farklı tutarlarda ödenecek olan bu ödemelerde en az askeri ücret ile çalışan işçilere 792 TL ödenecek. Bu ödemeler sayesinde ilave tediye ödemelerinin son taksiti ödenmiş oluyor. Ancak belediye şirketlerine geçen işçilerin ayrıca ilave tediye ödemesi alma imkanları bulunmuyor. İlave tediye ödemesi, devlete bağlı kurum ve kuruluşlarda, İş Kanununa tabii olarak çalışan tüm kamu işçilerine ödeniyor.

Kadrolu taşerona büyük müjde! İkramiye ve ek ödeme...

Kamuda 4/D'li olarak görev yapan taşeron işçilere Eylül aynda eğitim yardımı yapıldı. Bunun yanı sıra Ekim ayında ise 5 günlük ikramiye ödemesi gerçekleştirilecek. Bu noktada eğitim ödemesi olarak yapılacak olan tutarlar öğrenim düzeyine göre değişmektedir. Taşeron şirketlerden belediye şirketlerine geçen işçilere ekim ayında toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre; 5 günlük ikramiye verilecek. Bu işçilere ilk 5 günlük ikramiye ödemesi nisan ayında yapılmıştı. 4/D'li sürekli işçi kadrosuna geçen yani kamu kurumlarındaki taşeron işçiler ise 52 günlük ilave tediyelerinin (ikramiye) dördüncü ve son taksitini 13 Aralık'ta alacaklar.

Taşeronda kadroya geçiş işlemleri tamamlanan işçilere idarelerce uygulanmak üzere, Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara bağlanan ve 31 Ekim 2020 tarihine kadar uygulanacak olan toplu iş sözleşmesinin ücret, mali ve sosyal haklara ilişkin hükümleri yayımlanmıştı. Buna göre merakla beklenen 2 yıllık maaş zamları, izinler ve eğitim yakacak gibi ek ücretleri belli oldu.

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