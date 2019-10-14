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  • 15.10.2019 08:56
  • Son Güncelleme: 15.10.2019 08:56

15 Ekim güncel oranları! , indirim yağmuru! En ucuz kredi veren değişti!

kullanarak ev sahibi olmak isteyen birçok vatandaş, 15 Ekim tarihli güncel konut kredisi bilgilerini sorgulamaya başladı. Konut kredisi oranları arasından en uygun olanını tercih etmek isteyen tüketiciler, ,79'dan başlayan faiz oranlarından yararlanabilecek. İşte, kamu ları arasından en uygun konut kredisi faiz oranı veren kurumlar. Konut kredisi, satın alınacak evin teminat altına alınması koşuluyla bankalar tarafından verilen bir kredi türü. Kredinin vadesi genellikle sabit faiz oranlarıyla 5 ila 30 yıl arasında değişebiliyor. Konut kredisine başvurmak için satın almak istediğiniz konuta karar verdikten sonra kredi imkanları sunan bankaları araştırmanız gerekir.

En uygun kredi veren banka... 0,79 fırsatı indirim yağmuru!

Yeni haftaya başladığımız şu günde vatandaşlar kredi faiz oranlarını araştırmaya devam ediyor. Bu bağlamda bankalarda bir birleri ile yarış içine girdiler. En uygun kredi faizi veren banka duruma göre değişiyor. Özel bankalar arasında en düşük konut kredisi faiz oranı 1.17 ile Akbank ve Türkiye İş Bankası tarafından uygulanıyor. En yüksek konut kredisi faiz oranı ise 1.99 ile Denizbank tarafından uygulanıyor. Kredilerdeki faiz oranı indirim trendi, özellikle konut kredilerinde oldukça yüksek seviyede oldu. Bu hafta bankaların faiz oranlarında herhangi bir değişiklik olup olmadığını merak eden birçok kişi, güncel bilgileri sorguluyor. Konut kredisi için banka tarafından nüfus cüzdanı, ikametgah ve gelir beyanı olmak üzere üç temel belge talep edilir. İşte en uygun kredi veren bankalar ve konut kredisi faiz oranları 0,79 fırsatı

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