Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 14.10.2019 10:37
  • Son Güncelleme: 14.10.2019 10:40

araç (taşıt) kredisi oranları taksit hesaplama! Düşük faizle ucuza hangi araba markaları alınabilir?

Taşıt kredilerinde ların otomobil firmaları ile yaptığı anlaşma sonrasında satışlar arttı. , ve Vakıfbank kampanyası tüm hızıyla devam ediyor. Bu bağlamda Türkiye'de üretilen binek ve ticari taşıtlar için 50 bin tl ile 120 bin lira arası çekilecek kredilerde yüzde 0.49 ila 0.69 arası alınacak. Anlaşmaya son olarak ve 'te katıldı. Diğer anlaşmalı otomobil firmaları, , Honda, Hyundai, olurken, ticari araçlarda Fiat, Ford, Isuzu, Karsan, Temsa, Otokar, BMC şeklinde açıklandı. Kampanya, 1 Ekim-31 Aralık döneminde geçerli olacak. İşte araç (taşıt) kredisi taksit hesaplama ve düşük faizle ucuza hangi araba markaları alınabilir?

0.49-0.69 faizle alınacak otomobiller!

Binek araçlarında Fiat, Honda, Hyundai, Renault Mais ve ticari araçlarda da Fiat, Ford, Isuzu, Karsan, Temsa, Otokar, BMC anlaşmalı otomotiv firmaları olarak 1 Ekim ile 31 Aralık dönemindeki kampanyaya katıldı. Taşıt sahibi olmak isteyen müşterilere uygun koşullar ile finansman sağlanan ve otomotiv sektörüne de önemli bir hareket getirmesi hedeflenen kampanyada son olarak Mercedes ve Toyota firmaları ile işbirliğine gidildi. Bu bağlamda 30 ay vade ile alınan 120 bin lira taşıt kredisinde toplam avantaj 23.285 TL. Aylık ödemeler 777 TL düşüyor. Peki taşıt kredisi ile hangi otomobiller markalar alınacak? İşte 0.49-0.69 araç kredisi faiz oranları hesaplama yolları ve tüm detaylar. Fiyatı 72 bin ila 120 bin arasında değişen krediler sıfır kilometre ticari araçlarda 30-60 ay vadeli kredi; aylık yüzde 0,49-0,69 faiz oranı ile kullanılabilecek.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYI TIKLAYINIZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi Haberleri0.49-0.69 araç (taşıt) kredisi faiz oranları taksit hesaplama! Düşük faizle ucuza hangi araba markaları alınabilir?
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri