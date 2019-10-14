Binek araçlarında Fiat, Honda, Hyundai, Renault Mais ve ticari araçlarda da Fiat, Ford, Isuzu, Karsan, Temsa, Otokar, BMC anlaşmalı otomotiv firmaları olarak 1 Ekim ile 31 Aralık dönemindeki kampanyaya katıldı. Taşıt sahibi olmak isteyen müşterilere uygun koşullar ile finansman sağlanan ve otomotiv sektörüne de önemli bir hareket getirmesi hedeflenen kampanyada son olarak Mercedes ve Toyota firmaları ile işbirliğine gidildi. Bu bağlamda 30 ay vade ile alınan 120 bin lira taşıt kredisinde toplam avantaj 23.285 TL. Aylık ödemeler 777 TL düşüyor. Peki taşıt kredisi ile hangi otomobiller markalar alınacak? İşte 0.49-0.69 araç kredisi faiz oranları hesaplama yolları ve tüm detaylar. Fiyatı 72 bin ila 120 bin arasında değişen krediler sıfır kilometre ticari araçlarda 30-60 ay vadeli kredi; aylık yüzde 0,49-0,69 faiz oranı ile kullanılabilecek.

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