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Yüksek maaşa yüzde 45 vergi

‘Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi’ alınması ile ilgili ilk taslak ortaya çıktı. Buna göre yıllık geliri 1 milyon liranın üzerinde olanlar yüzde 45 vergi verecek.

Yüksek maaşa yüzde 45 vergi
Hazine ve , vergi adaletinin sağlanması ve "çok kazanandan çok, az kanandan az" vergi alınması için vergi reformu çalışmalarını hızlandırdı. Gelir vergisinin üst limitinde artışı öngören taslağa göre 500 bin TL ile 1 milyon TL arasında gelir vergisi oranı yüzde 40'a çıkarılacak. 1 milyon liranın üstünde ise bu oran yüzde 45'e yükseltilecek. Mevcut uygulamada 18 bin liraya kadar yüzde 15, 18-40 bin arası yüzde 20, 40-98 bin arası yüzde 27, 98 bin TL üstü için ise oran yüzde 35 olarak uygulanıyor.

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