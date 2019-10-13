Emekli ek ödeme ücretleri ve SSK SSK ve Bağkur emeklisi promosyon zamları oldukça merak ediliyor. Bu anlamda her zaman emeklinin refahı için çalışma yapan Türkiye Emekliler Derneği emekli maaşları arasındaki uçurumun kalkmasını istedi. Bu istek SSK SSK ve Bağkur emeklisi için büyük ses getirdi. Bu arada milyonlarca SSK, SGK ve Bağkur emeklisi promosyon tutarlarını merak ediyor. Maaşlarını bankalardan alan emekliler kendilerine sunulacak olan promosyon miktarlarını öğrenmek istiyor. Bu bağlamda en yüksek promosyon veren bankalara yönelmek isteyecekler. Emekli bir vatandaş 3 yıl maaşını bir bankadan alacağını taahhüt ederek o bankadan promosyon alıyor. Peki, en yüksek promosyonu hangi banka veriyor? İşte bankalar tarafından milyonlarca kişiye sunulan promosyon teklifleri...

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