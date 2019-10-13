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  • 14.10.2019 08:59
  • Son Güncelleme: 14.10.2019 08:59

ve Bağkur emeklisine zammı! ne kadar? İşte banka ücretler...

ların milyonlarca emekliye sunduğu teklifleri, emekli vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Emekliler 3 yıl maaşını belirli bir bankadan alacağını belirtip taahhüt vererek bankalardan anlaşmada belirlenen oranda promosyon alabiliyor. Aynı zamanda bankaların emeklilere sunduğu avantajlardan da faydalanabiliyor. Bankaların emeklilere sunduğu promosyon teklifleri açıklandı. Peki, en yüksek hangi banka promosyon veriyor? İşte teklifler... Yaklaşık 12 milyondan fazla emekli 1 Mart 2017 itibarıyla maaşlarına ek olarak promosyon almaya başlamıştı. Promosyon tutarı alınan maaşa göre 300-450 lira arasında değişiyor. Emekliye ikinci promosyon ücreti ne kadar? En yüksek hangi banka promosyon veriyor?

SSK ve Bağkur emeklisine zam! İşte miktarı

Emekli ek ödeme ücretleri ve SSK SSK ve Bağkur emeklisi promosyon zamları oldukça merak ediliyor. Bu anlamda her zaman emeklinin refahı için çalışma yapan Türkiye Emekliler Derneği emekli maaşları arasındaki uçurumun kalkmasını istedi. Bu istek SSK SSK ve Bağkur emeklisi için büyük ses getirdi. Bu arada milyonlarca SSK, SGK ve Bağkur emeklisi promosyon tutarlarını merak ediyor. Maaşlarını bankalardan alan emekliler kendilerine sunulacak olan promosyon miktarlarını öğrenmek istiyor. Bu bağlamda en yüksek promosyon veren bankalara yönelmek isteyecekler. Emekli bir vatandaş 3 yıl maaşını bir bankadan alacağını taahhüt ederek o bankadan promosyon alıyor. Peki, en yüksek promosyonu hangi banka veriyor? İşte bankalar tarafından milyonlarca kişiye sunulan promosyon teklifleri...

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