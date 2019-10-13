Kredi faiz oranlarında indirim tüm hızıyla devam ediyor. Bu bağlamda 4 özel banka kredi faiz oranlarında indirime gitti. TEB, İş Bankası, Akbank, Yapkredi faiz oranlarını düşürdü ve vatandaşları mutlu etti. Bu bağlamda ev almak her geçen gün kolaylaşıyor. İndirimlerin yaşanmasıyla birlikte evlere talep patlaması yaşandı. Bu nedenle vatandaşların kredi çekimlerinde uygulanan faiz oranları çok daha düşük seviyelere inmeye başladı. Hatta kredi türüne göre vatandaşların bankalardan alacakları kredilerde güncel kredi faiz oranları %1' in altına bile düştü. Konut kredisi, satın alınacak evin teminat altına alınması koşuluyla bankalar tarafından verilen bir kredi türü. Kredinin vadesi genellikle sabit faiz oranlarıyla 5 ila 30 yıl arasında değişebiliyor. İşte son dakika kredi faiz oranları haberi ve 4 bankadan faiz indirim kararı detayları

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYI TIKLAYINIZ