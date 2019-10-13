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  • 14.10.2019 08:53
  • Son Güncelleme: 14.10.2019 08:53

Euro ve dolar ne kadar oldu? 14 Ekim Kapalıçarşı güncel kurları

... Dolar ve Euro fiyatları en çok araştırılanlar arasına girdi. Barış Pınarı Harekatı sonrasında güncel dolar ve kurları daha yakından takip edilmeye başlandı. Bu bağlam vatandaşlar ve nı merak ediyor. Eylül ayında dolar/TL 5.65-5.75 arasında seyir izlemiş, enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından yüzde 25'ten tek haneye düşüş yaşanmıştı. Dünkü işlem gününde dolar en düşük 5.8580 lira ve en yüksek 5.8990 lirayı gördükten sonra, 5.85 - 5.86 lira aralığında seyretti. 'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,87 değer kaybıyla 98.780,39 puandan tamamladı. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 14 Ekim güncel döviz kurları...

Dolarda son dakika hareketliliği yaşanıyor. 14 Ekim euro ve dolar ne kadar oldu? Güncel döviz kurları canlı alış satış fiyatı. Trump'ın Türkiye'yi tehdit eden açıklamalarının ardından 5.81'i aşan dolar kuru, Türkiye'nin, Suriye'ye operasyonu başlatmasının ardından dalgalı seyir izlemeye devam etti. Peki, şu dakikalarda euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 13 Ekim güncel döviz kurları... BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 868,35 puan azalırken, toplam işlem hacmi 9,5 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,65, holding endeksi yüzde 0,34 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 2,09 ile metal, ana sanayi, en çok gerileyen ise yüzde 3,49 ile iletişim oldu. Dolar, Dünya'da 20'den fazla ülkenin ya para biriminin ismi ya da para biriminin bir parçasıdır.

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G&#252;ven Güven

Şimdi dolar alınırmı

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cevapla 13.10.2019 23:31
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

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